Сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства депутаты поддержали решение о переименовании Переяслава-Хмельницкого Переяслав. Об этом сообщила в Facebook Ольга Туний, пресс-секретарь главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

По ее данным, решение было принято единогласно. "Моему родному городу Переяславу возвращают историческое название!...Надеюсь, Верховная Рада также поддержит это предложение и восстановит историческую справедливость!", - написала Туний.

Скриншот: facebook.com/ Ольга Туний

Напомним, что депутаты Переяслав-Хмельницкого решили вернуть городу историческое название в октябре 2017 года. "В годы Второй мировой войны, переименовав наш город, идеологи сталинизма стремились вырвать с корнем дерево его тысячелетней истории и пересадить в искусственный горшок образца 1943 года. Все коварство колониальной политики "старшего брата" заключалась в том, что добавив к названию нашего города славное имя лидера национально-освободительной революции украинского народа 1648-1657 гг. Богдана Хмельницкого, они стремились навсегда "отрезать" Переяслав от государственно исторических истоков времен Киевской Руси, потеряв его в огромном лабиринте провинциальных городов, упоминалось разве что в связи с годовщиной фальсифицированного договора о "воссоединении русского и украинского народов", - было сказано в обосновании переименования.

Также мы писали о том, что депутаты собрались переименовать Переяслав-Хмельницкий в Переяслав.