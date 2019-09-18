Уже на следующей неделе резкое похолодание в Киеве сменится потеплением - наступит "бабье лето". Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Сообщается, что сейчас в столице уже метеорологическая осень, лето закончилось 17 сентября, в последний день, когда среднесуточная температура превышала +15 градусов.

Метеорологическое лето в столице, которое началось 13 мая, завершилось 17 сентября и в целом продолжалось 127 дней - больше четырех месяцев. Всего за лето было 23 дня с жарой, выше +30 градусов. Самое длительное лето было в 2012 году - оно длилось 166 дней.

Утром в среду, 18 сентября, температура воздуха в Киеве опустилась ниже +10 градусов. Синоптики обещают, что прохладным окажется весь день. Однако на следующей неделе в Киев придет потепление, которое называют "бабьим летом".

Напомним, синоптик пообещала украинцам холодный четверг с дождями и грозовыми тучами.

Также мы писали, что синоптик предупредила киевлян о падении температуры в столице до 12 градусов.