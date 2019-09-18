Верховная Рада 18 сентября приняла в целом евроинтеграционный закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", которым предусматривается урегулировать вопрос радиационной защиты при медицинском облучении. Закон был принят 265 голосами народных депутатов.

Законопроект предусматривает обновленное определение понятия "профессиональное облучение" - это "облучение персонала, стажеров и людей, которые получают образование, других работников, привлеченных к работе на объектах, на которых осуществляется практическая деятельность, во время работы этих работников с источниками ионизирующего излучения".

Устанавливается, что для стажеров и получателей образования от 18 лет доза профессионального облучения не должна превышать 20 миллизивертов в год; если возраст составляет от 16 до 18 лет, то доза не должна превышать 2 миллизиверта в год (при годовой дозе не более 6 миллизивертов в год).

Для беременных женщин, работающих с источниками ионизирующего излучения, эффективная доза облучения не должна превышать 1 миллизиверта в год. Женщины, которые кормят ребенка грудным молоком, на этот период должны быть переведены на другие виды работ. Медикам и студентам расскажут о рисках для здоровья, с которыми связана их работа, а также о том, как они могут себя обезопасить.

Верховная Рада также поручила Кабмину разработать и утвердить план мероприятий по снижению уровня облучения населения радоном и продуктами его распада, минимизации долгосрочных рисков от распространения радона в жилых и нежилых зданиях, на рабочих местах, от любого источника проникновения радона - из почвы, строительных материалов или воды.

К полномочиям правительства отнесли утверждение лимитов эквивалентных доз ионизирующего облучения для облучения населения и профессионального облучения с учетом соответствующих международных требований и стандартов.

Закон вступит в силу через два месяца после его официального опубликования, а его отдельные нормы - в другое время.

Напомним, что депутаты собрались запретить ввоз в Украину ряда рентгеновских аппаратов.

Также мы писали о том, что Госпродпотребслужбу проинформируют об опасных болезнях или радиации в течение часа.