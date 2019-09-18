Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Резникова представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Так, 19 сентября Зеленский подписал указ №701/2019 "О внесении изменений в указ президента от 19 июня 2019 года" №414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе", в котором и указано, что Резников становится новым представителем страны в указанной подгруппе ТКГ.

Алексей Резников. Фото: Asters

Алексей Резников имеет юридическое образование. С июня 2014 - депутат Киевского городского совета VII созыва. С декабря 2015 года - советник Киевского городского головы по вопросам реформ местного самоуправления (на общественных началах). С 21 марта 2016 по 6 сентября 2018 года - заместитель председателя КГГА по вопросам самоуправления.

Напомним, до 13 августа должность представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса занимал Роман Безсмертный.

"Страна" писала о том, Валерий Гребенюк заменил представителя Украины Романа Безсмертного в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.