Бывший полузащитник шотландского "Рейнджерс" и сборной Голландии Фернандо Риксен ушел из жизни в возрасте 43 лет. Об этом сообщает Sky Sports News.

Экс-футболист долгое время страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). Он находился в хосписе в Шотландии.

Осенью 2013 года Риксен выпустил автобиографию под названием "Дух бойца". В 2014 году он был введен в Зал славы шотландского клуба "Рейнджерс", за который играл в 2000–2006 годах.

Риксен с российским "Зенитом" выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также он выступал за голландские "АЗ" Алкмаар и "Фортуну Ситтард". Именно в "Фортуне" игрок начинал свою карьеру. Родной клуб в 2018 году установил статую хавбеку, а также назвал в честь его одну из трибун.

Фернандо Риксен. Фото: twitter.com/SkySportsNews

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