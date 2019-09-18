Депутаты доработают законопроект №1038 об императивном мандате после бунта мажоритарщиков "Слуги народа". Об этом пишет "Украинская правда".

В "Слуге народа" поддтвердили, что некоторые группы категорически отказывались в любом виде рассматривать законопроект №1038. А когда появился еще один законопроект на эту тему - №1045 - "чаты разрывались, ссоры были ужасные".

"Большинство хотят, чтобы закон об императивном мандате вообще отозвали. Но, чтобы погасить огонь, мы договорились с Арахамией (Давидом, председателем фракции - Ред.), что его никто не будет сейчас выносить. Взамен каждая из 15-ти групп выдвигает по одному представителю, и все они вместе дорабатывать законопроект. Без доработок ничего в зале не появится", - заявил другой источник во фракции.

Напомним, 11 сентября внутри "Слуги народа" начался бунт мажоритарщиков из-за императивного мандата, то есть норме о праве фракций лишать своих членов (даже мажоритарщиков) мандата депутата при выходе из них. Сейчас депутат лишается мандата только если он сам выходит из фракции, причем эта норма не касается мажоритарщиков.

А уже 12 сентября нардепы отложили рассмотрение законопроекта об императивном мандате.

А в ответ на обвинение депутатов в адрес Офиса президента, что из них пытаются сделать "ручных зверьков" Богдан рассказал о сумасшедших в составе фракции "Слуги народа".