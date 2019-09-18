Верховная Рада на заседании 18 сентября ратифицировала два протокола к соглашениям Украины со Швейцарией и Турцией об избежании двойного налогообложения.

За принятие в целом законопроекта №0004 "О ратификации протокола между правительством Украины и швейцарским Федеральным советом о внесении изменений в конвенцию между правительством Украины и швейцарским Федеральным советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и протокола к ней, согласованных в Киеве 30 октября 2000 года" проголосовали 307 парламентариев.

Как отмечается в выводе комитета по вопросам внешней политики, такие изменения касаются, в частности, увеличения размера ставок налогообложения процентов и роялти; дополнения новой статьей об усовершенствования процедуры взаимного согласования между уполномоченными органами Украины и Швейцарии в части правильного применения положений международного договора.

По информации главного комитета, изменениями в Конвенцию предлагается новая редакция статьи об обмене информацией, что предусматривает существенное расширение возможностей сторон в вопросе обмена налоговой информацией. Изменения также коснуться нормы о применении права на получение преимуществ.

Законопроект №0005 "О ратификации протокола между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений по поводу налогов на доходы и имущество" приняли 320 голосами.

Ранее стороны согласовали необходимость внесения изменений в статьи 2-4, 8, 10-12, 15, 26 и 26А соглашения об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доход и имущество.

Такие изменения касаются, в частности, уточнения определений терминов "резидент договаривающегося государства", "дивиденды", "роялти"; порядке налогообложения доходов, полученных предприятием договаривающегося государства от эксплуатации морских, речных, воздушных судов, дорожного или железнодорожного транспорта в международных перевозках; порядок налогообложения доходов, получаемые резидентом договаривающегося государства от отчуждения акций или других прав; порядке налогообложения вознаграждения, получаемой в связи с работой по найму, осуществляемой на борту судна, лодки, самолета, дорожного или железнодорожного транспортного средства, эксплуатируемого предприятием договаривающегося государства; положений об устранении двойного налогообложения; порядка обмена информацией.

Оба соглашения вступают в силу с даты последнего письменного уведомления о завершении странами необходимых для этого внутригосударственных процедур. Законопроекты №0004 и №0005 поступили в парламент 10 сентября. В пояснительных записках к документам указано, что их принятие необходимо для завершения процесса вступления протоколов между странами в силу.

Напомним, что Рада может отсрочить до 2021 года тотальное внедрение кассовых аппаратов и повысить лимит для второй группы единщиков.

Также "Страна" разбиралась, почему в новом проекте бюджета нет ни денег от налоговых реформ, ни рывка экономики.