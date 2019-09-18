Кабинет министров направил в парламент представление на назначение новым главой Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, сообщается на правительственном портале.

Окончательное решение о назначении Сенниченко должна принять Верховная Рада.

Дмитрий Сенниченко. Фото: facebook.com

Известно, что Дмитрий Сенниченко - украинский экономист, который работал в Национальном банке, и на службе у премьер-министра (в 2000 году). Также он возглавлял Немецкое общество международного сотрудничества, находился на должностях члена наблюдательных советов Prozorro.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал намерение правительства сменить главу Фонда государственного имущества.

На данный момент Фонд государственного имущества возглавляет Виталий Трубаров, при котором в Украине не продали ни одного лота большой приватизации, которые были утверждены правительством еще в 2018 году.

Ранее "Страна" писала о том, что НАБУ подозревает Трубарова в получении взятки в 10 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что глава ФГИ Трубаров опроверг свое задержание детективами НАБУ.