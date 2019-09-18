В среду, 18 сентября, на улице Банковой в Киеве под Офисом президента произошли стычки протестующих с правоохранителями. На митинг вышли инвесторы в жилье, обманутые нечестными застройщиками. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Под ОП пришли инвесторы, которым нечестные застройщики не достроили дома. Их акция в правительственном квартале продолжается с самого утра. Сначала они были под Верховной Радой, потом пришли на Банковую", - сообщила заместитель руководителя отдела коммуникации полиции Киева Яны Семенюк.

По ее словам, инвесторы хотели зайти в здание Офиса президента, стучали в дверь, но правоохранители их оттеснили. Пострадавших нет, нарушений не зафиксировано.

По данным на фб-странице Павла Коробчука, недовольные инвесторы застройки якобы хотели подать заявление президенту Владимиру Зеленскому. Около 300 инвесторов недостроенных жилых домов в Киеве требуют от властей выделить финансирование на завершение строительства жилищных комплексов.

Журналист с места событий сообщает, что некоторые из митингующих держат в руках железную посуду, звеня ею, а также плакаты, на некоторых из них надеты мешки с надписями "обманутый инвестор недостройки".

Видео: facebook.com/korobchuk

Как сообщала "Страна", протестующие против нечестных застройщиков митинговали в день начала работы нового парламента Украины.

Напомним, что с 1 декабря 2019 в силу вступят обновленные государственные строительные нормы (ГСН).