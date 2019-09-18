Ощадбанк получил исполнительные документы в соответствии с определением, которым было удовлетворено заявление банка о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Международного арбитража по компенсации убытков Ощадбанку, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте банка.

Указанные исполнительные листы являются основанием для выполнения решения Международного арбитража на территории Украины и возмещения убытков, причиненных Ощадбанку в размере около 1,3 млрд долл плюс проценты, которые начисляются ежедневно до момента исполнения решения.

"Сейчас Ощадбанк осуществляет все необходимые процессуальные действия для открытия исполнительного производства и надлежащей защиты своих интересов, которые были нарушены в результате незаконных действий Российской Федерации на территории Крыма, и возмещения причиненных убытков", - говорится в сообщении.

В Ощадбанке напомнили, что 26 ноября 2018 Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу Сбербанка 1,3 миллиарда долларов США. Следующим этапом после получения решения арбитража Ощадбанк соответствии с требованиями действующего законодательства Украины подавал иск в Киевский апелляционный суд о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Международного арбитража. 17 июля 2019 Киевским апелляционным судом вынесено решение об удовлетворении заявления Сбербанка.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия оспорила в суде Франции взыскание $1,1 миллиарда в пользу "Ощадбанка".

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