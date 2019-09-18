Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой четвертая стадия рака головного мозга, все время находятся с ней в клинике в Москве. Об этом сообщает "Москва-24", сюжет опубликован в YouTube.

Так, уточняется, что актриса находится в коме, однако с ней в клинике, которая оказывает паллиативный уход, все время есть кто-то из родных. Журналисты засняли, как в медучреждение приходил муж Заворотнюк Петр Чернышев.

До этого старшая дочь актрисы, 22-летняя Анна, посетила Заворотнюк в больнице и принесла с собой воздушный шар с трогательной надписью.

А "Дни.ру" сообщают, что родственники оказавшейся в коме Анастасии Заворотнюк отказались от любой помощи, в том числе финансовой. По словам продюсера Андрея Загорского, семья актрисы заявила, что сама полностью в состоянии справиться с ситуацией.

Между тем, 16 сентября осведомленный источник сообщил, что траты семьи Заворотнюк на ее нахождение в частной московской клинике оцениваются не меньше 20 тысяч евро.

Напомним, в понедельник, 16 сентября, у впавшей в кому Заворотнюк начались осложнения.

Также мы писали, что представителю Заворотнюк запретили сообщать о состоянии здоровья актрисы.