Уволенный с поста директора Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал, чем хочет заниматься дальше. Планами на будущее он поделился с изданием "Фокус". На вопрос чем он теперь займется, главный борец с коммунизмом ответил, что писательством.

"Теперь я буду заниматься творческой работой – буду писать", - сказал экс-директор Института нацпамяти.

Также чиновник признался, покинул пост с записью в трудовой книжке "по соглашению сторон".

Напомним, 18 сентября на заседании Кабинета министров Вятровича уволили с поста директора Украинского института национальной памяти по согласию сторон. Заведение Вятрович возглавлял с 2014 года.

Вятрович вскоре подтвердил увольнение в видеообращении на своем Facebook. Без ложной скромности он начал его словами римских консулов: "Я сделал сколько смог, кто может - пусть сделает больше".