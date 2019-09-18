Сегодня Кабинет министров уволил Владимира Вятровича - главу Института национальной памяти.

Это одна из наиболее скандальных фигур, которые пришли на волне Евромайдана в украинскую власть. Он тенденциозно трактовал историю и навязывал всей стране ее "единственно правильную" версию.

В основном деятельность Вятровича имела ярко выраженный антироссийский курс. Украинская история интересовала его лишь с точки зрения противостояния Российской империи, СССР, а затем современной РФ. То есть это была никакая не история, а чистая идеология.

"Правление" Вятровича - это постоянные нападки на культуру миллионов украинцев: День победы, 8 марта, Деда Мороза, Владимира Высоцкого, Виктора Цоя. И защита ценностей, которые вызывают раздрай в обществе: ОУН-УПА, украинизация, декоммунизация.

Вместе с Вятровичем эта идеология стала государственной. Правда, для того же Петра Порошенко концепция "остаточного прощавай" в итоге оказалась проигрышной. А вскоре власть потерял и Вятрович.

Однако пока это не означает смены идеологического курса. Институт нацпамяти никуда не делся, и даже получит больше денег в бюджете 2020 года. А снятие Вятровича - это скорее дань общественному мнению, которое давно требовало убрать чиновника, раскалывающего страну.

Сам экс-глава Института нацпамяти уже заявил, что курс, который он проводил, будет продолжен - так ему пообещал премьер Алексей Гончарук. Если это правда, то скорее всего мы не увидим значительных перемен на идеологическом фронте.

"Страна" вспоминала, чем известен Владимир Вятрович и какие главные скандалы связаны с его именем.

Активист "Черной поры" и работник СБУ. Биография Вятровича

Владимиру Вятровичу 42 года, он родился во Львове, где в 1999 году окончил исторический факультет Львовского университета по специальности - история Украины. Через пять лет он стал кандидатом исторических наук, защитив диссертацию по теме "Зарубежные рейды УПА в контексте реализации антитоталитарной национально-демократической революции народов Центрально-Восточной Европы".

В 2004 году он принимал участие в Оранжевой революции, был членом "Сопротивления молодежи", а также "Черной Поры".

С ноября 2002 года по март 2008 года он возглавлял основанный им же "Центр исследований освободительного движения" во Львове, совмещая основную работу с преподаванием в Украинском католическом университете и Львовском национальном университете имени Ивана Франко (2005 - 2006 гг). Для студентов он разработал спецкурс "Украинское освободительное движение 1920-1950-х годов".

Начиная с 2008 года он периодически ведет архивные отделы, а в октябре получил должность директора отраслевого госархива СБУ в Киеве. Правда, проработал здесь до 2010 года (то есть до конца власти Ющенко). Главой СБУ в то время был Валентин Наливайченко. Тогда ЦИОД вместе с СБУ открыли во Львове Национальный музей жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого".

Именно в бытность Вятровича главным историком СБУ случился казус. В 2009 году на выставке в Крыму фотографии, сделанные во время большой депрессии в США и голода в Поволжье, пытались выдать за фото Голодомора. Выставку организовала СБУ, где тогда главным по истории трудился Вятрович. Позже он признал ошибку.

"Три из них - это фотографии американские времен депрессии, одна из фотографий - это фотография из Поволжья. Они были представлены исключительно в Севастополе. В настоящий момент соответственно эти стенды сняты, ошибка будет исправлена", - сообщил тогда Вятрович.

С 2010 по 2012 год Вятрович жил и работал в США. Сначала числился "старшим приглашенным исследователем" Украинского научного института Гарвардского университета (США). Затем в 2012 году Вятрович работал с документами в институте Гувера Стэнфордского университета.

В 2014 году он вернулся в Киев и отличился во время Евромайдана. Он выступал со сцены, призывая к активным действиям против власти, координировал массовые акции протеста, вел колонну активистов на блокирование правительственных зданий и Верховной Рады, стоял на баррикадах.

В марте 2014 года он получил высокую должность при "Украинском институте национальной памяти" (сокращенно УИНП). В июле 2014 года статус УИНП был повышен: вместо научно-исследовательского учреждения при Кабмине институт стал органом центральной власти.

Известно, что Вятрович попал в список из 322 украинцев, в отношении которых РФ ввела санкции в ноябре 2018 года. А в марте 2019 года в отношении него Следком РФ даже возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма, ввиду "отрицания фактов Нюрнбергского трибунала в отношении военных преступников и оспаривания принадлежности украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участия в военных преступлениях против мирного населения".

Участвовал в досрочных парламентских выборах 2019 года от партии "Европейская солидарность", шел №25 в партийном списке, однако не прошел в Раду.

Владимир женат на Ярине Ясиневич, которая шла в Раду под знаменами "Голоса". Она стала руководителем организации, которую он возглавлял ранее – а именно "Центра исследований освободительного движения".

Ярина Ясиневич также родилась во Львове. И у нее диплом Львовского национального университета имени Ивана Франко. Здесь Ярина изучала менеджмент на экономическом факультете. Супруга Вятровича - предприниматель. В мае 2016 года у них родился сын Юрий.

Декларация Вятровича

Перед своим увольнением 18 сентября Вятрович опубликовал декларацию о доходах.

Он владеет земельным участком в 964 кв.м. в селе Низшая Дубечня в Киевской области. Во Львове у него есть квартира площадью 49.8 кв.м, которой он владеет в совместной собственности (ему принадлежит лишь 6,25%).

У Ярины Ясиневич, согласно декларации мужа, есть половина квартиры во Львове (81,5 кв.м.), земельный участок площадью 264 кв.м. за 135 тыс 200 грн. и жилой дом в поселке Ворзель Киевской обл площадью 131,8 кв.м., который она приобрела в 2016 году по цене в 1 млн 200 тыс. грн. (Интересно, что в декларации за 2016 год цена за дом указывалась другая – а именно 700 тыс. грн.)

Вятрович передвигается на Subaru Impreza 2010 года выпуска. В 2016 году ученый отдал за нее 290 тыс.грн.

Зарплата Вятровича в качестве директора Института нацпамяти составила 491 тысячу 901 грн.

2016 год стал чуть ли не самым успешным для Вятровича. Глава семьи задекларировал почти 2,2 млн. грн. доходов. Зарплата в УИНП составила 352,4 тыс. грн. Роялти от "Книжного клуба семейного досуга" - 24,9 тыс. грн. Жена Вятровича заработала от предпринимательской деятельности 1 млн 220 тысяч гривен. Ее основной вид деятельности – "Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления". Это при том, что в мае Вятровичи становятся родителями - у них родился сын Юрий.

В этом же году жена Вятровича покупает дом в Ворзеле (в декларации указана сумма в 700 тысяч грн.) А перед этим супруги продают квартиру на Троещине за 1,8 миллиона гривен. Наличных долларов у супругов становится чуть больше – по 22 тысячи на каждого. А сумма депозитов уменьшилась до 21,7 тыс. грн.

До сих пор непонятна история с квартирой на Троещине площадью 103 кв.м., которую Вятрович приобрел в 2011-2012 годах, то есть во время работы в США и которая исчезла перед покупкой дома в Ворзеле с уже построенным, но не оформленным домом. Также из его теперешней декларации пропал участок в 9,6 соток в Вышгородском районе под Киевом, который был указан в его декларации за 2015 год. А супруга по всей видимости сняла с карты около 30 тысяч гривен, которые ранее Вятрович указывал в мартовской декларации за 2019 год.

За какие деньги был приобретен дом в Ворзеле в 2016 году неясно. Возможно, за предпринимательские доходы Ярины Ясиневич (женщина заработала с 2015 по 2016 год порядка 1,7 млн. гривен).

Но тогда непонятно, почему на конец 2016 года у Вятровича наличными оказалось всего 22 тыс. долларов. Ведь в октябре он продал квартиру за 60 тыс. долларов (1,8 млн. грн.). А машину Subaru Impreza он купил еще в мае. Никаких других крупных покупок после продажи квартиры Вятрович не декларировал.

В общем получается, что деньги от продажи квартиры на Троещине у Вятровича куда-то "исчезли". Во всяком случае, в декларации чиновника за 2016 год они показаны как полученные, но куда он их потратил – неизвестно. Возможно, раздал долги, а возможно, осуществил некие покупки, которые не нашли свое отражение в декларации.

Также из декларации исчезла еще одна 4-х комнатная квартира Ярины Ясиневич во Львове, которой она владеет вместе с отцом. В ранних декларациях было указано, что покупка квартиры произведена в 2003 году.

Главные скандалы с Вятровичем

Отец декоммунизации. Массовые переименования украинских городов и улиц вызвали неоднозначное отношение в обществе. На фоне роста тарифов и обнищания населения это восприняли как попытку отвлечь людей от реального положения дел в стране, обострив идеологические противоречия.

Застрельщиком этого процесса стал институт Вятровича.

Сам его создатель недавно похвастал, что в рамках декоммунизации переименовали почти тысячу городов и 52 тысячи улиц. И, хотя это делала Верховная Рада, но Институт нацпамяти лично лоббировал ряд названий - например, Вятрович угрожал уголовным делом мэру Харькова за попытку вернуть в город проспект имени Жукова.

Также лично Вятрович доказывал, что Днепропетровскую область нужно переименовать в Сичеславскую, что вызывло острое неприятие у местных жителей.

В целом это было визитной карточкой чиновника - делать то, что вызывало негативную реакцию у большинства населения.

Критиковал 9 мая и 8 марта. День победы Владимир Вятрович предлагал лишить статуса выходного дня, перенеся его на день раньше. 8 мая в Украине отмечается, как и в Европе, день памяти и примирения. Однако эту дату чтут лишь власти - основная масса населения широко празднует именно 9 мая.

Дело в том, что Украина - одна из немногих стран, которая действительно (пусть и в рамках СССР) одержала победу во Второй мировой войне. Тогда как подавляющее большинство стран ЕС почти не воевали против Гитлера. Поэтому дня победы там и нет.

То есть Вятрович все время пытается заставить украинцев забыть, что они победители. А заодно заставить их примиряться. Это второй вопрос к позиции Вятровича: с кем должны примиряться украинцы, которые сражались против нацистов и их помощников?

Вероятно с ОУН и УПА, чьи лидеры приняли в этой войне сторону Германии. Правда, примиряться с ними предлагалось исключительно на позициях националистов, без каких-либо компромиссов. Что заранее обрекло на провал подобное "примирение". И вызвало еще больше негатива в адрес Вятровича от миллионов сторонников Дня Победы.

Что же до 8 марта, то этот день Вятрович тоже предлагал лишить статуса выходного, апеллируя к тому, что в мире он таковым не является. Однако в Украине традиционно сложилось, что это выходной день. И это предложение Вятровича также не вызывало ничего кроме массового недовольства.

Испортил отношения с Польшей. Варшава была одним из самых жгучих сторонников Евромайдана и новой украинской власти. Однако деятельность Вятровича поставила обе страны на грань серьезного противостояния.

Глава Института нацпамяти пролоббировал запрет на эксгумацию тел поляков, которых убила УПА в ходе "Волынской резни". Кроме того в Украине с подачи Вятровича началась волна переименований улиц в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, которых поляки обвиняют в геноциде своих соотечественников.

Также бойцы ОУН-УПА были приравнены к ветеранам Второй мировой. А Вятрович постоянно говорил, что они не уничтожали ни евреев, ни поляков.

Все это вызвало возмущение Польши, которая в итоге приняла закон о "бандеризме" - запрещающий отрицать преступления бандеровцев во Второй мировой войне.

Сам Вятрович был признан в Польше персоной нон-грата - беспрецедентный дипломатический эпизод между Киевом и Варшавой.

Реабилитировал дивизию СС "Галичина". В 2017 году, отвечая на запрос "Страны", глава института нацпамяти объяснил, почему символика дивизии "Галичина" не подпадает под украинский закон о запрете наследия тоталитарных режимов.

Причина оказалась весьма забавной - оказывается, символику этого соединения СС просто не стали вносить в запретный перечень.

То, что сама СС признана во всем мире преступной карательной организацией нацистов, видимо, не помешало оставить "Галичину" за скобками.

"В указанном перечне символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) отсутствует. Учитывая это, символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которых в Украине запрещено", - написал Владимир Вятрович.

Критиковал Высоцкого, Цоя и Булгакова. Если украинская власть в лице Минкульта и СБУ атаковала в основном тех артистов, которые еще здравствуют, то Вятрович копал глубже. Даже культовых Виктора Цоя и Владимира Высоцкого он называл "щупальцами русского мира". А писателя Михаила Булгакова он сравнивал с курением, которое убивает.

Вятрович потом пояснял, что критиковал этих деятелей искусства даже не за их творчество - а за то, что их использует Россия для укрепления "русского мира". Но звучало это именно как атака на имена культовых певцов и писателей.

Детальнее о заявлениях Вятровича по поводу Цоя, Высоцкого и Булгакова (два последних, кстати, киевляне) можно почитать в материале "Страны" "Полезные идиоты Вятрович, Ницой и Фарион отталкивают от Украины десятки тысяч людей".

На него тратили больше, чем на Академию наук. Отдельный вопрос - это цена деятельности Вятровича в Украине.

В 2019 году на Институт нацпамяти выделили 105 миллионов гривень - это сумма, превышающая финансирование пяти институтов Национальной академии наук Украины или 500 ученых. А в этом году в проект бюджета заложили уже 130 миллионов.

При этом в 2017 году Институт получил только 26 миллионов. То есть рост ассигнований в пять раз.

Соцсети об увольнении Вятровича

Сам Владимир Вятрович написал в Facebook, что покидает должность директора Института национальной памяти - и похвастался своими достижениями.

"Я завершил каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти.

Это были насыщенные пять с половиной лет."Если до отказа наполнишь бег минут усилиями дум, энергией действий" - давал мне пример Сверстюк.

Работа стала ежедневным продолжением Майдана для воплощения его ценностей. Могу сказать, что большинство амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг.

-Украина свободна от тоталитарной символики;

-Архивы КГБ открыты;

-Справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлена: они признаны борцами за независимость;

- Реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась;

-Проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчанию мифов о нашем прошлом.

Уверен, работа Института должна продолжаться. Должны воплотиться начатые институциональные проекты: создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти. Следует продолжать работу по популяризации истории - это знания, которые делают нас не только умнее, но и сильнее. Я получил заверения от премьер-министра Oleksiy Honcharuk, что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направление работы.

Спасибо всем, кто был рядом на протяжении пяти лет. Мы сделали много. Как сказал первый из реабилитированных по новому закону многолетний политзаключенный Иван Мирон: "Украина становится Украиной".

Радио- и телеведущий Макс Назаров прокомментировал это событие так: "Вятровича уволили. Этот день войдёт в историю нормальной Украины".

Телеведущий Ростислав Сухачев доволен, что ушел еще один последователь идей экс-президента Порошенко:

"Нет, это не Вятровича уволили. Это попрощались с пещерной идеологией в которую скотился шоколадный Дуче, чтобы хоть как то зацепиться за власть. А теперь посмотрим - кого назначат на пост директора института беспамятства.

Морекопателей в Украине предостаточно..."

Блогер Владимир Полуев тоже рад, но задается вопросом, кто придет на смену:

"Итак, Вятровича убрали. Не судьба ему порадоваться увеличению бюджета ИНП. Теперь вопрос кто придёт после него. И изменится ли госполитика в этой сфере. Или же просто для косметического обновления скинули токсичного персонажа".

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва тоже интересуется, каким курсом в итоге пойдет политика "национальной памяти".

"А вот и сам Вятрович слово молвил. Уходит на позитиве, так сказать.

"Курс будет продолжен".

Увольнение Вятровича, конечно, важно. Но куда важнее, что будет с его Институтом дальше и продолжит ли вообще своё существование на деньги налогоплательщиков это странное учреждение".