Около трети украинцев поддерживают отмену моратория на продажу сельскохозяйственной земли и открытие рынка плодородных земель. Такие данные получены в результате исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 6 по 11 сентября.

Как сообщается на сайте Центра Разумкова, принятие закона о рынке земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 декабря 2019 года поддерживает 31% опрошенных. Не поддерживает эту инициативу 49,1%.

Кроме того, исследование приводит и другие данные. В частности, принятие закона о детенизации и легализации игорного бизнеса до 1 декабря этого года поддерживает 46,5% украинцев, а не поддерживает 34,1%.

Принятие закона о детенизации и легализации добычи янтаря до 1 декабря поддерживает 66,4% респондентов, а 13,6% - не поддерживает.

Фото: razumkov.org.ua

Уточняется, что было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка - многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Погрешность не превышает 2,3%.

Ранее "Страна" писала о том, что законопроект о доступе к покупке земли подадут в парламент до 1 октября.

Также мы сообщали, что украинскую землю после отмены моратория запретят продавать россиянам.