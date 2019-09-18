Во вторник, 17 сентября, из Конституционного суда Украины уволили трех судей: Михаила Гультая, Михаила Запорожца и Наталью Шапталу, возглавлявшую суд. Ранее они написали заявления об отставке. Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Наталью Шапталу назначили судьями Конституционного суда 16 сентября 2010 года. Они приняли присягу 21 сентября 2010 года.

В пресс-службе напомнили, что согласно закону о Конституционном суде, судья КС назначается на 9 лет без права быть назначенным повторно.

17 сентября председателем КС избрали Александра Тупицкого, а его заместителем Сергея Головатого.

Фото: pravda.com.ua

Мы разбирались, чем известен новый глава Конституционного суда Украины.

Его предшественницей была Наталья Шаптала, заменившая на этой должности скандально отправленным в отставку Станислава Шевчука.

В среду, 18 сентября в Окружном суде Киева началось рассмотрение восстановления Шевчука в должности председателя КС.

Снятие Шевчука в свое время пролоббировала Банковая, которую тогда еще возглавлял Петр Порошенко. Произошедшее с ним назвали переворотом в Конституционном суде.