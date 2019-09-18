Из Конституционного суда ушла его предыдущая глава и еще двое судей
Во вторник, 17 сентября, из Конституционного суда Украины уволили трех судей: Михаила Гультая, Михаила Запорожца и Наталью Шапталу, возглавлявшую суд. Ранее они написали заявления об отставке. Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.
Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Наталью Шапталу назначили судьями Конституционного суда 16 сентября 2010 года. Они приняли присягу 21 сентября 2010 года.
В пресс-службе напомнили, что согласно закону о Конституционном суде, судья КС назначается на 9 лет без права быть назначенным повторно.
17 сентября председателем КС избрали Александра Тупицкого, а его заместителем Сергея Головатого.
Фото: pravda.com.ua
Мы разбирались, чем известен новый глава Конституционного суда Украины.
Его предшественницей была Наталья Шаптала, заменившая на этой должности скандально отправленным в отставку Станислава Шевчука.
В среду, 18 сентября в Окружном суде Киева началось рассмотрение восстановления Шевчука в должности председателя КС.
Снятие Шевчука в свое время пролоббировала Банковая, которую тогда еще возглавлял Петр Порошенко. Произошедшее с ним назвали переворотом в Конституционном суде.