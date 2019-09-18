В Украине в четверг, 19 сентября ожидаются дожди и порывистый ветер. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Четверг в Украине еще побудет с дождями и грозовыми красивыми тучами. Однако ветер постепенно будет ослабевать, он ожидается хоть и порывистый, но без штормовых значений. Разве что где-то между небоскребами или в чистом поле рванет", - написала Диденко.

По ее словам, температура воздуха 19 сентября повысится на пару градусов, в течение дня в пределах Украины ожидается +13...+18 градусов, на юге +14...+20 градусов. Но уже в период 20-22 сентября возможны заморозки.

"Все испугались снега в Карпатах. И правильно. Атмосферу надо уважать. Однако это было в горах, местами, преимущественно даже на высокогорье, что для второй половины сентября - вообще ничего экстраординарного.

Зашел холод за фронтом, оглянулся, увидел красивенные Карпаты и пустил старческую слезу от умиления", - сообщила Диденко.

По ее словам, 19 сентября дожди ожидаются по всей территории Украины, кроме южной части. А на высокогорье Карпат возможен мокрый снег. В Киеве 19 сентября ожидается местами дождь, северо-западный ветер с порывами, но слабее и температурой воздуха около +14 градусов, а при прояснениях и до +15 градусов.

"Пятница и суббота - еще такое, а вот с воскресенья начнет теплеть и в конце недели - в начале следующей нас ждет отличная погода. Расписывать не буду, подождем до воскресенья. А пока - легкие пуховички, даже шапки вязанные, уже толще кроссовки, внимание к сильному западному ветру и уважение к любым синоптическим процессам", - написала Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, по данным синоптика, тепло Украину вернется на следующей неделе.

Также мы писали, что синоптик предупредила киевлян о падении температуры в столице до 12 градусов.