В Киеве на станции "Святошин" возникли давка и огромная очередь, пассажирам рекомендовали пользоваться другими станциями
Утром 18 сентября на станции киевского метрополитена "Святошин" возникла пробка из пассажиров. Об этом сообщает "Сегодня".
Очередь из людей вытянулась от входа на станцию в подземный переход. А в кассовом зале образовалась давка.
Фото: segodnya.ua
На станции начали объявлять, что в связи с большим пассажиропотоком вход ограничен: открыты только две двери. Сотрудники подземки порекомендовали пользоваться другими станциями – "Нивки" и "Житомирская", хотя до них нужно пройти немалое расстояние.
Пассажиры связали давку с ремонтом на станции "Святошин", из-за которого работает только один вход со стороны заводов "Антонов" и "АТЕК". Второй вход с марта 2019 года закрыт на ремонт.
Как передают СМИ, в метрополитене назвали и другие причины, по которым может возникать столпотворение.
"Очереди могут быть по разным причинам, как и в магазине: часы пик, неравномерный подвоз пассажиров наземным транспортом, переход на е-билет (отказ от жетона), конец/начало месяца и покупка проездных билетов, открытие станции после анонимного звонка о минировании, массовые мероприятия, ремонтные работы ("Святошин", "Арсенальная") и т. д. У нас большой пассажиропоток и кратковременные очереди в рамках рабочего режима", - сказала агентству "Укринформ" пресс-секретарь столичной подземки Наталья Макогон.
Напомним, весной было принято решение о полном выводе из обращения жетонов в Киевском метрополитене до 31 октября, хотя ими пользовались не менее четверти пассажиров. Подземка перейдет на е-билет.
На многих станциях жетоны не принимают уже с лета. А электронный билет заработает в подземке и на всех других видах муниципального транспорта столицы с 1 ноября 2019 года.