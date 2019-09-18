Утром 18 сентября на станции киевского метрополитена "Святошин" возникла пробка из пассажиров. Об этом сообщает "Сегодня".

Очередь из людей вытянулась от входа на станцию в подземный переход. А в кассовом зале образовалась давка.

Фото: segodnya.ua

На станции начали объявлять, что в связи с большим пассажиропотоком вход ограничен: открыты только две двери. Сотрудники подземки порекомендовали пользоваться другими станциями – "Нивки" и "Житомирская", хотя до них нужно пройти немалое расстояние.

Пассажиры связали давку с ремонтом на станции "Святошин", из-за которого работает только один вход со стороны заводов "Антонов" и "АТЕК". Второй вход с марта 2019 года закрыт на ремонт.

Как передают СМИ, в метрополитене назвали и другие причины, по которым может возникать столпотворение.

"Очереди могут быть по разным причинам, как и в магазине: часы пик, неравномерный подвоз пассажиров наземным транспортом, переход на е-билет (отказ от жетона), конец/начало месяца и покупка проездных билетов, открытие станции после анонимного звонка о минировании, массовые мероприятия, ремонтные работы ("Святошин", "Арсенальная") и т. д. У нас большой пассажиропоток и кратковременные очереди в рамках рабочего режима", - сказала агентству "Укринформ" пресс-секретарь столичной подземки Наталья Макогон.

Напомним, весной было принято решение о полном выводе из обращения жетонов в Киевском метрополитене до 31 октября, хотя ими пользовались не менее четверти пассажиров. Подземка перейдет на е-билет.

На многих станциях жетоны не принимают уже с лета. А электронный билет заработает в подземке и на всех других видах муниципального транспорта столицы с 1 ноября 2019 года.