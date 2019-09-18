Сегодня утром, 18 сентября, в помещении газовой заправки "Фактор" на улице Новозаводской в Николаеве было найдено три трупа со следами насильственной смерти. Об этом пишут Новости-N.

Как сообщает издание, тела погибших обнаружила жена одного из работников заправки, которая пришла утром к нему на работу. Когда женщина увидела, что на кассе никого нет, она вошла в помещение, где лежали три окровавленных тела. Один из них оказался ее мужем. Женщина сообщила об этом в полицию.

Фото: novosti-n.org

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ингульского райотдела полиции, руководство Главного управления Национальной полиции Николаевской области во главе с исполняющим обязанности заместителя начальника ГУНП, полковником Иваном Выговским. В настоящее время на месте происшествия работает кинолог со служебной собакой.

Фото: novosti-n.org

Как сообщил НикВести источник в Главном управлении Национальной полиции Николаевской области ранения погибшие получили от режущего предмета, а не вследствие выстрела. Инцидент произошел после ДТП. Преступник пока не задержан.

В то же время в официальном сообщении полиции сказано, что тела были обнаружены с огнестрельными ранениями, в городе введена спецоперация "Сирена". Сообщение о преступлении поступило в полицию в 12:20.

"Полиция расследует обстоятельства гибели трех человек, тела которых были найдены в Николаеве на АЗС… Сейчас на месте происшествия, во главе с руководством ГУ Нацполиции в Николаевской области, работают сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты", - сообщает пресс-служба областного главка полиции.

В полиции заверили, что все обстоятельства преступления устанавливаются. Также в ГУ Нацполиции в Николаевской области сообщили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Заправка "Фактор" является одной из крупнейших газовых заправок в городе. Здесь заправляются в основном маршрутки, а также водители транзитного транспорта. Ежедневный оборот заправки составляет сотни тысяч гривен.

Видео: youtube.com

Напомним, что под Николаевом рецидивист взял в заложники женщину и собрался прыгнуть с ней с балкона.

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