На заседании в четверг, 19 сентября, Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о разделении должности мэра Киева с главой КГГА и рассмотреть вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О столице – городе-герое Киеве", по информации главы фракции "Слуги народа" в парламенте Давида Арахамии, сегодня, 18 сентября рассматривается в профильном комитете. В него будет внесено много правок, с учетом которых 19 сентября его вынесут на заседание Рады.

Отметим, что указанный законопроект возвращает в Киев районные советы с исполнительными комитетами этих советов и предусматривает разделение должности мэра и главы Киевской городской государственной администрации.

Также 19 сентября, по информации первого заместителя главы фракции "Слуги народа" Александра Корниенко, парламент может рассмотреть вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии.

"Мы ожидаем, когда президент внесет. У него есть три дня. Три дня начались в понедельник. Фактически - понедельник, вторник, среда. Завтра утром должно быть", - сказал Корниенко.

По его словам, "Слуга народа" предложила 12-13 кандидатур на должности. Среди них есть члены отправленного в отставку состава Центризбиркома, но нет членов партии.

Напомним, ранее у Зеленского назвали тройку главных претендентов на пост главы ЦИК, в нее входили члены "Слуги народа".

Также мы писали, что Рада распустила весь состав ЦИК 13 сентября.