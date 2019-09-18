Сегодня, 18 сентября, в Украину вернется Лига чемпионов. Донецкий Шахтер в Харькове сыграет против Манчестер Сити на ОСК "Металлист".

И все трибуны, которые будут забиты до отказа, окрасятся в черно-оранжевый цвет. Команда обещает своим поклонниками грандиозное модульное шоу. Об этом сообщают "горняки" в своем официальном Twitter, призывая болельщиков придти на стадион заранее.

Все на стадион, фото: twitter.com/FCShakhtar

Харьковский ОСК "Металлист" вмещает 40 003 болельщика. В продаже осталось всего около пары тысяч тикетов.

Шахтер уже третий год подряд встречается с британским грандом. И если в прошлом сезоне две игры с "горожанами" не увенчались успехом, то в 2017-м победа в Харькове позволила дончанам выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Шахтер подарил Манчестер Сити вышиванки и украинские паспорта.