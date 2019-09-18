В кулуарах Рады сегодня, 18 сентября, спасатели ищут взрывчатку после анонимного сообщения. Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналист Богдан Бортаков.

"В кулуарах снова ищут взрывчатку", - написал он. По его данным, сотрудник ГСЧС анонимно ему сообщил, что сейчас по Киеву "заминировано" сто зданий и "чуть меньше пятидесяти только в КНУ". Впрочем, что значит фраза "чуть меньше пятидесяти только в КНУ" журналист не пояснил.

"Может стоит объявить об этом с трибуны парламента?" - спрашивает Бортаков, обращаясь к спикеру Дмитрию Разумкову.

Фото: facebook.com/bogdanbortakov

Напомним, что сегодня Рада долджна заняться законопроектами о ВАКС и фиктивном предпринимательстве во втором чтении и двумя ратификациями.

Также мы писали о том, что пьяному "минеру" киевского метро, которому не хватило денег на жетон, сообщили о подозрении.