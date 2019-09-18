Владимир Вятрович, которого 18 сентября Кабмин уволил с поста директора Института национальной памяти, заявил, что на своем посту ему удалось достичь амбициозных целей. Об этом идет речь в видеообращении, обнародованном в Facebook.

"Я сделал сколько смог, кто может - пусть сделает больше. Этими словами завершали свою каденцию римские консулы. И эти слова могу использовать и я, завершая свое пребывание на посту директора Института национальной памяти. Я ставил перед собой амбициозные цели и в основном их достиг", - сказал Вятрович.

По его словам, речь о таких достижениях: освобождение Украины от тоталитарной символики, открытие архивов КГБ, признание участников освободительного движения борцами за независимость, начало реабилитации жертв репрессий по обновленному закону, популяризация украинской истории.

"Уверен, работа Института должна продолжаться.Должны воплотиться начатые институциональные проекты: создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти. Следует продолжать работу по популяризации истории - это знания, которые делают нас не только умнее, но и сильнее. Я получил заверения от премьер-министра Алексея Гончарука что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы", - сказал Вятрович.

Видео: Facebook/ Volodymyr Viatrovych

Напомним, Вятрович похвалился, что в рамках декоммунизации переименовали почти тысячу городов и 52 тысячи улиц.

Также мы писали, что в 2020 году институту Вятровича выделяют почти втрое больше денег, чем в 2018-м.