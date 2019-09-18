Звездный форвард сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду перед стартом нового сезона Лиги чемпионов, вспомнил свой сумасшедший гол итальянцам (КриРО тогда играл за Реал - Ред.) и рассказал, что приносит ему больше удовольствия, чем забитые мячи.

Об этом КриРо рассказал в интервью порталу Goal.

"Я пытался забить подобный гол долгие, долгие годы. У меня 700 забитых мячей, но такого не было. Я подумал: "Наконец-то я забил ножницами в великолепном прыжке". И это в игре с Ювентусом в ворота Буффона в Лиге чемпионов. Великолепный гол", рассказал португалец.

- Лучше чем секс?

- Нет, точно не лучше, чем с моей Джорджиной, - сказал Роналду.

Видео потрясающего гола Криштиану Роналду в ворота Ювентуса, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, 2018 года

Видео: Vakin Chvain

Ранее "Страна" сообщала, что Криштиану Роналду снялся в дикой азиатской рекламе.

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