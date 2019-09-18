На заседании в среду, 18 сентября, Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №1080, который предполагает декриминализацию фиктивного предпринимательства.

Документ поддержали 347 народных депутатов, при этом минимальное количество голосов, необходимое для принятия решение, - 226.

Теперь из Уголовного кодекса будет исключена статья 205, которая признает уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет.

Также в три раза поднимается нижняя планка для привлечения к ответственности по ст.212 УК (уклонение от налогообложения). Под значительным размером непоступивших в бюджет средств теперь подразумевается сумма, превышающая установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан в 3 тыс. раз и до 5 тыс. (от 51 тыс. гривен до 85 тыс.), под большим размером – в 5 тыс. раз и более (от 85 тыс. гривен до 119 тыс.), под особо большим – в 7 тыс. раз и более (от 119 тыс. гривен).

Напомним, Рада приняла закон о работе Высшего антикоррупционного суда, который разгрузит его от тысяч дел.