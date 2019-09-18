Публично представлявший Офис президента на учредительном собрании Совета по свободе слова и защите журналистов Максим Кречетов, как оказалось, не является штатным сотрудником Офиса Президента.

Это следует из ответа Департамента доступа к публичной информации Офиса на информационный запрос Украинских новостей.

Журналисты запросили у Офиса президента копию табеля учета рабочего времени за август и за период с 1 по 11 сентября Максима Кречетова, который в ряде сообщений СМИ был назван экспертом департамента информационной политики Офиса президента.

В ответ Офис не смог предоставить копии табелей, поскольку Кречетов не состоит в трудовых отношениях с Офисом президента. "По информации предоставленной Департаментом управления персоналом М.Кречетов не пребывает в трудовых отношениях с Офисом президента Украины", - говорится в опубликованном ответе.

В то же время в сообщении на сайте президента об учредительном заседании Совета по свободе слова и защите журналистов при президенте было сказано, что Офис представлял Максим Кречетов, причем должность Кречетова и другая информация о том в каком статусе он представлял Офис там указана не была.

При этом именно Кречетову в сообщении приписаны слова о необходимости введения Национальной пресс-карты и формализации журналистских стандартов и стандартов каждой редакции в рамках саморегуляции журналистов.

В июле замруководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко объявил об инициативе по созданию Совета по вопросам свободы слова при Президенте. Он также обещал, что в состав Совета войдет по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ.

Представители Офиса сообщили журналистам, что обработку заявок на участие в Раде курирует как раз Кречетов. И по его словам из-за большого количества заявок Офис допустил для учаcтия в работе учредительного собрания Совета только часть СМИ на оснjвании своих критериев, среди которых были названы рейтинги, в том числе и на основе посещаемости сайтов.

Однако затем Офис приглашал для участия в собрании тех журналистов, которые не подавали таких заявок и даже избирали их без их участия и согласия в сам совет. О таком случае говорится на фб-странице журналиста-расследователя программы "Схемы" Михаила Ткача. Он отказался от работы в Совете и заявил, что его туда включили без его ведома.

В среду, 18 сентября, стало известно, что в Офис Зеленского пригласили на Совет по свободе слова политика, пытаясь выдать его за "медиаэксперта".

Мы разбирались, кто вошел в совет по свободе слова при Зе и чем он займется.

На его первом заседании обсудили введение в Украине "инквизиции" для журналистов.