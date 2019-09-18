В среду, 18 сентября, на заседании Кабмина Владимира Вятровича уволили с поста директора Украинского института национальной памяти. Об этом "Стране" сообщили нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский. Судя по всему, официальное решение будет обнародовано на брифинге после закрытого заседания правительства.

"Уволили за согласием сторон", - добавил Бужанский.

Владимир Вятрович. Фото: day.kyiv.ua

Известно, что Владимир Вятрович возглавлял Украинский институт нацпамяти с марта 2014 года.

Напомним, накануне стало известно, что в проекте государственного бюджета на 2020 год на Институт нацпамяти предусмотрено выделение 130 миллионов гривен. Это гораздо больше, чем в 2019 году и более, чем в два раза превосходит расходы государства на эту структуру в 2018-м году.

Также мы сообщали, что Владимир Вятрович, который шел в Раду по спискам партии Порошенко "Европейская солидарность", в парламент не попал.