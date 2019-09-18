Правительство и бизнес договорились, что поправки ко второму чтению законопроектов о фискализации расчетных операций и о "кэшбеке" будут предусматривать отсрочку введения кассовых аппаратов с 2020 года на 2021 год и повышение годового лимита дохода для второй группы плательщиков единого налога с нынешних 1,5 миллиона гривен до 2,5 миллиона гривен.

Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина источник во фракции по итогам заседания "Слуги народа" с участием представителей правительства и бизнеса.

"В результате пришли к компромиссу – лимит для второй группы будет увеличен до 2,5 млн грн, штрафы – уменьшат, а внедрение РРО отстрочат до 2021 года", – сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что в ходе заседания генеральный директор маркетплейса Kasta.ua Андрей Логвин дал положительный отзыв о "пилотной" системе по РРО, которая позволяет в качестве кассового аппарата использовать смартфон, планшет или другой девайс. "Он тестировал новую систему и дал вывод, что это можно применять", – указал собеседник.

В заседании приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, а также представители компаний, в том числе руководитель "Укрпошты" Игорь Смелянский. "Был горячий откровенный разговор относительно ФЛП, потому что кто-то общается с бизнесом, кто-то сам был предпринимателем. Но в целом все конструктивно", – резюмировал он.

Напомним, что Верховная Рада 10 сентября приняла в первом чтении законопроект №1053-1 о внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", который позволяет использовать программные РРО на ряду с традиционными. Помимо этого, законопроект упрощает процедуру регистрации такого аппарата.

При этом штрафы за нарушения работы с РРО (выдачу чека на неполную сумму стоимости товаров или услуг, например, или непроведение расчетных операций через РРО) увеличиваются до 150% стоимости товара за первое нарушение (в настоящее время – 1 грн) и до 250% стоимости за последующие (в настоящее время - 100%). Документ предусматривает также увеличение штрафов за другие нарушения.

В тот же день народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект №1073 о "кешбеке", который предусматривает механизм компенсации покупателю стоимости покупки дороже 100 грн в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции.

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