Состояние заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимира Слончака, который попал в реанимацию после избиения неизвестными, оценивается как тяжелое.

Об этом в соцсети сообщила его пресс-секретарь Галина Шпак.

"Пресс-служба подтверждает факт нападения на Владимира Слончака вчера вечером. Сейчас состояние заместителя председателя КГГА тяжелое, наложено 14 швов на голову. Пока это все", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

В полиции уточнили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения на замглавы КГГА. Об этом сообщается на сайте ГУНП Киева.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице Митрополита Липковского неизвестный избил заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. На место выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

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