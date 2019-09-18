В сентябре текущего года правоохранители задержали подозреваемых в организации и исполнении убийства топменеджера компании Caparol и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен". Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Всего задержаны семеро мужчин, им объявлены подозрения в создании преступной организации и совершении по заказу двух умышленных убийств. Максимальное наказание – пожизненное заключение. В рамках дела был проведен 21 обыск, в ходе которого правоохранители изъяли оружие, боеприпасы, денежные средства, документы, жесткие диски и прочее.

Отмечается, что убийств директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Заможного произошло в селе Крушинка Киевской области. Его расстреляли утром из огнестрельного оружия.

"Тогда следователи и оперативники собирали вещественные доказательства, анализировали мотивы преступления, выясняли возможных причастных, но, к сожалению, этого не хватило. Работа следственно-оперативной группы не прекращалась в течение 2017-2018 годов. Удалось полностью установить процесс подготовки преступления, исполнения и сокрытия следов и уничтожения вещественных доказательств. Но не было главного - подозреваемых, не хватало какой-то детали, возможно из-за потери времени", - рассказал начальник управления полиции Киевской области Андрей Небытов.

А в январе 2019 года в Киево-Святошинском районе тремя ударами ножом в спину убили начальника отдела рекламы Киевского метрополитена. В результате оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий правоохранители смогли выйти на преступную организацию, участники которой специализировались на совершении особо тяжких преступлений насильственного характера. Оказалось, что убийства в 2016 и 2019 году совершались одной и той же бандой.

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, полиция вычислила и поймала пару, подозреваемую в убийстве таксиста на Кольцевой дороге Киева.

Также мы писали, что под Запорожьем задержали следователя полиции за подготовку заказного убийства.