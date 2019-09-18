Под Запорожьем неизвестные из автомата расстреляли заместителя главы теробщины, а потом сожгли свой Lanos. Фото
В среду, 18 сентября, в пгт. Акимовка Запорожской области убили заместителя главы Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова. Об этом пишет сайт города Мелитополя.
Чиновника расстреляли из автомата у входа в здание поселкового совета. По словам очевидца, злоумышленник сделал еще несколько выстрелов в упор, когда Кириллов уже лежал на земле. 42-летний Кириллов занимался гуманитарными вопросами.
Фото: 0619.com.ua
Издание Актуально сообщает, что убийство в пгт Акимовка произошло сегодня утром. С места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле "Daewoo Lanos". Через некоторое время полицейские нашли транспортное средство. Выяснилось, что преступники сожгли автомобиль, на котором передвигались, недалеко от места убийства. А оружие, из которого был убит чиновник, они выбросили за гаражами.
Фото: actual.today
"Через полтора часа глава Нацполиции Сергей Князев представит нового начальника полиции Запорожской области. После этого он даст брифинг относительно этого события (убийства – ред.). Больше ничего сказать не могу", - сообщила УП пресс-секретарь полиции Запорожской области Екатерина Людвиг.
Фото: 0619.com.ua
Напомним, что ранее в Запорожье расстреляли бизнесмена.
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