В среду, 18 сентября, в пгт. Акимовка Запорожской области убили заместителя главы Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова. Об этом пишет сайт города Мелитополя.

Чиновника расстреляли из автомата у входа в здание поселкового совета. По словам очевидца, злоумышленник сделал еще несколько выстрелов в упор, когда Кириллов уже лежал на земле. 42-летний Кириллов занимался гуманитарными вопросами.

Фото: 0619.com.ua

Издание Актуально сообщает, что убийство в пгт Акимовка произошло сегодня утром. С места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле "Daewoo Lanos". Через некоторое время полицейские нашли транспортное средство. Выяснилось, что преступники сожгли автомобиль, на котором передвигались, недалеко от места убийства. А оружие, из которого был убит чиновник, они выбросили за гаражами.

Фото: actual.today

"Через полтора часа глава Нацполиции Сергей Князев представит нового начальника полиции Запорожской области. После этого он даст брифинг относительно этого события (убийства – ред.). Больше ничего сказать не могу", - сообщила УП пресс-секретарь полиции Запорожской области Екатерина Людвиг.

Фото: 0619.com.ua

Напомним, что ранее в Запорожье расстреляли бизнесмена.

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