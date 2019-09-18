В ответ на обвинения Валерии Гонтаревой, которая прямым текстом обвинила Игоря Коломойского в охоте на себя, олигарх планирует судиться с экс-главой НБУ. Об этом пишет Lb.ua.

"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - сказал Коломойский.

По его словам, его иск будет касаться защиты чести и достоинства, подавать его он планирует в украинский суд.

"Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах (лондонском - Ред.) бегать буду", - сказал Коломойский.

Напомним, в ночь на 17 сентября дом Гонтаревой под Киевом подожгли. Экс-глава НБУ связала это с еще двумя инцидентами, которые произошли ранее: ДТП, в котором ее сбила машина и поджогом автомобиля ее невестки в Киеве.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, кто охотится на Гонтареву и месть это или шоу.