В Печерском районном суде Киева избрали меру пресечения бывшему заместителю министра внутренних дел Украины, проходящему по уголовному делу Евромайдана.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в среду, 18 сентября. Личность подозреваемого при этом официально не раскрыли.

Он подозревается в превышении власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов для воспрепятствования проведению протестов на Майдане, что привело к массовым жертвам среди митингующих. Речь идет о жертвах в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 года и во время террористического акта 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.

"Следственным судьей Печерского районного суда Киева 16 сентября 2019 года удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении. Речь может идти о заместителе министра внутренних дел Украины Викторе Ратушняке, который проходил по этому делу.

Как сообщала "Страна", самого министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко времен Евромайдана хотели допросить в качестве свидетеля защиты. По словам судьи, в процессе согласования также вопрос о допросе в порядке международно-правовой двух граждан Грузии из числа наемников на Евромайдане.

"Страна" в специальном расследовании выяснила, кто спровоцировал убийство "Небесной сотни" и предопределил события в ходе Евромайдана. По сотрудникам правоохранительных органов на 20 февраля начали стрелять в 5 утра.

Спикер Парубий позднее рассказал, что в случае поражения Евромайдана в Киеве планировалось организовать его во Львове.

При этом в эфире телевидения Израиля показали специальный фильм-расследование о фигурантах расстрелов правоохранителей и протестующих на Евромайдане.

После проигрыша Порошенко президентских выборов, в мае 2019 года в Киеве на Институтской начали снимать брусчатку, не дождавшись конца следственных экспериментов по убийствах на Евромайдане. При этом различные следственные эксперименты должны были продолжаться там еще не менее двух недель.

Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!