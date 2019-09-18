В Печерском районном суде Киева избрали меру пресечения бывшему заместителю министра внутренних дел Украины, проходящему по уголовному делу Евромайдана.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в среду, 18 сентября. Личность подозреваемого при этом официально не раскрыли.

Он подозревается в превышении власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов для воспрепятствования проведению протестов на Майдане, что привело к массовым жертвам среди митингующих. Речь идет о жертвах в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 года и во время террористического акта 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.

"Следственным судьей Печерского районного суда Киева 16 сентября 2019 года удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении. Речь может идти о заместителе министра внутренних дел Украины Викторе Ратушняке, который проходил по этому делу.

Как сообщала "Страна", самого министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко времен Евромайдана хотели допросить в качестве свидетеля защиты. По словам судьи, в процессе согласования также вопрос о допросе в порядке международно-правовой двух граждан Грузии из числа наемников на Евромайдане.

"Страна" в специальном расследовании выяснила, кто спровоцировал убийство "Небесной сотни" и предопределил события в ходе Евромайдана. По сотрудникам правоохранительных органов на 20 февраля начали стрелять в 5 утра.

Спикер Парубий позднее рассказал, что в случае поражения Евромайдана в Киеве планировалось организовать его во Львове.

При этом в эфире телевидения Израиля показали специальный фильм-расследование о фигурантах расстрелов правоохранителей и протестующих на Евромайдане.

После проигрыша Порошенко президентских выборов, в мае 2019 года в Киеве на Институтской начали снимать брусчатку, не дождавшись конца следственных экспериментов по убийствах на Евромайдане. При этом различные следственные эксперименты должны были продолжаться там еще не менее двух недель.