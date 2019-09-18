Сегодня, 18 сентября, донецкий Шахтер стартует в Лиге чемпионов-2019/2020. Соперником нашей команды стал, уже хорошо знакомый нам, Манчестер Сити. На предматчевой пресс-конференции защитник "горожан" Александр Зинченко рассказал о предстоящем матче с Шахтером, как передает пресс-служба нашей команды.

- Вы уже третий год подряд прилетаете в Харьков. Не думал провести экскурсию для одноклубников и показать город?



- Им не нужно проводить экскурсий - уже они мне будут показывать, куда проходить и что делать. Так это происходит в гостинице. Они здесь не впервые. Думаю, многие из ребят уже присматривают себе квартиры здесь.



- А город они видели?



- Только из автобуса.



- Экскурсию не проведешь им?



- К сожалению, у нас недостаточно времени.



- Букмекеры считают Манчестер Сити явным фаворитом в борьбе за победу в Лиге чемпионов. Команде по силам выиграть этот турнир?



- Мы не смотрим на букмекеров и то, что говорят другие, а просто сфокусированы на своей игре. От матча к матчу будем стараться показывать максимальный результат. Собираемся сражаться за все титулы. Лига чемпионов особенна, но я не могу ее выделить, потому что Премьер-лига остается в приоритете. Будем бороться за все трофеи в этом сезоне.



- Твои одноклубники после поражения от Норвича говорили, что настроены уничтожить Шахтер. Повышает ли это настрой?



- Я читал по этому поводу прессу у нас в стране и разговаривал с игроками: многие сайты переводят неправильно. Читателю может казаться, что все звучит грубо и неуважительно к сопернику, но мы уважаем донецкий Шахтер и знаем, насколько хороша эта команда. Будем стараться показать свою лучшую игру и добиться положительного результата.



- Как тебе правый фланг Шахтера?



- Ну как мне правый фланг Шахтера?! Конечно, я могу назвать футболистов, которые, вероятно, сыграют там. Могу выделить Марлоса, хорошо знакомого не только по сборной, а и в целом. Будет интересно противостоять таким квалифицированным исполнителям.



- Ты прилетал сюда как резервист, затем как основной футболист. Шахтеру часто выпадает Манчестер Сити. В следующий раз приедешь с капитанской повязкой?



- Думаю, вопрос не ко мне, а к главному тренеру.



- Твой конкурент Бенжамен Менди восстановился после травмы. Что думаешь об этом?



- Рад, что он возвращается. Менди потерял много времени, но является важным футболистом. Сезон долгий, мы выступаем в нескольких турнирах, поэтому нам нужно больше игроков. Я счастлив за него и желаю ему всего самого лучшего.



Ранее "Страна" сообщала, что Шахтер подарил Манчестер Сити вышиванки и украинские паспорта.