Проект госбюджета на 2020 год предусматривает увеличение расходов на программу обеспечения деятельности президента Владимира Зеленского и его Офиса на 4,2% - до 986,​​6 миллионов гривен (+39,4 миллиона). Об этом идет речь в тексте документа, опубликованном на сайте парламента.

Стоит отметить, что в Госбюджете на 2019 на обслуживание президента Петра Порошенко было выделено 947,2 миллиона гривен (на 10% меньше, чем в 2018 году), пишет издание "Буквы". В то же время в 2020 году расходы на президента Владимира Зеленского предлагают снова повысить на 4,2% или на 39,4 миллиона до 986,​​6 миллионов гривен.

При этом в целом, с учетом других программ, финансирование Госуправления делами при президенте, которое в том числе отвечает за средства на обслуживание главы государства, в 2020 году предлагается оставить на уровне текущего года - 2,5 миллиарда гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что в госбюджете-2020 предусмотрено выделение Институту Вятровича почти втрое больше денег, чем в 2018 году.

Также мы сообщали, что в проекте госбюджета-2020 нет денег на аэропорт Днепра, который обещали Порошенко и Зеленский.