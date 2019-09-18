Дело убитого журналиста и писателя Олеся Бузины будет вынесено на парламентские слушания по общей теме безопасности работы журналистов 6 ноября. Об этом в Facebook сообщил бывший первый заместитель генпрокурора, нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Проголосовали за проведение парламентских слушаний по теме безопасности работы журналистов. За - 335. Впервые за многие годы расследованию дела об убийстве Олеся Бузины будет дана объективная публичная политическая оценка. Надеюсь на справедливую и быструю реакцию новых руководителей правоохранительных органов на парламентскую инициативу", - сообщил Кузьмин.

Он также опубликовал документ, исходя из которого предложение о проведении парламентских слушаний по Бузине внес нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Фото: facebook.com

Информацию о парламентских слушаниях по безопасности журналистов подтвердил и глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко. Он написал в Facebook, что НСЖУ требовал назначить следующие слушания больше 2 лет. "Первое письмо мы отправили в Комитет по вопросам свободы слова 20 июля 2017 года, в день первой годовщины по убийству Павла Шеремета... Это реально победа всех украинских журналистов", - пишет Томиленко.

Фото: facebook.com

Напомним, Олесь Бузина был убит в апреле 2015 года во дворе многоэтажки, где он проживал. Обвиняемым в его убийстве Андрею Медведько и Денису Полищуку грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Также мы сообщали, что Ренат Кузьмин готовит заявление в ГБР и СБУ о причастности украинских спецслужб к убийству Бузины.

Кроме того, вчера главред "Страны" Игорь Гужва на конференции ОБСЕ рассказал о ситуации со свободой слова в Украине и отметил, что для новой власти знаковым, например, будет доведение до конца процесса по Олесю Бузине.