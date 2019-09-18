Алексей Шемотюк и Александр Горбань, которые в январе 2018 года подожгли Десятинный монастырь в Киеве, написали общине церкви письмо с извинениями. Об этом сообщает Центр информации УПЦ в Facebook.

Поджигатели заявили, что не собирались уничтожать имущество граждан или оскорбить чувства верующих. Они признали, что "выбрали не достойный для верующего, образованного человека способ протеста", и искренне раскаиваются в своем поступке.

"Просим прощения у каждого и у религиозной общины в целом относительно событий, которые произошли 24 января 2018 года. Никоим образом мы не имели своей целью какие-либо действия, которые были бы опасными для человеческой жизни или имели бы последствиями уничтожения имущества граждан. Также никоим образом мы не хотели оскорбить чувства верующих", – написали Горбань и Шемотюк.

Поджигатели также заверили, что свое покаянное письмо они написали не в надежде на смягчение наказания, а ради чувства самоуважения.

Скриншот, фото: Facebook/ Центр інформації УПЦ

Напомним, в январе 2018 года два архитектора киевляне Горбань и Шемотюк поднялись на крышу храма Десятинного Рождество-Богородицкого монастыря города Киева, облили ее бензином и подожгли. Пожар погас сам по себе, и никто не пострадал.

За попытку поджога полиция их задержала и открыла уголовное производство, которое предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Сами Горбань и Шемотюк находились в СИЗО, но 5 февраля 2018 года братия Десятинного монастыря подала заявление в Киевский апелляционный суд, чтобы взять поджигателей на поруки. Апелляционный суд города Киева выпустил Горбаня и Шемотюка на поруки нардепов.