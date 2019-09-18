Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в России показали готовность к деэскалации ситуации на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью немецкому Die Welt. Также он заявил, что Украина сделала несколько шагов в порядке прекращения огня.

"Мы видим первые, предварительные признаки этого (готовности со стороны Кремля к деэскалации - Ред.)", - ответил министр на соответствующий вопрос журналиста немецкого издания.

Также он рассказал об отводе военных от прямой линии фронта в трех тестовых зонах и намерении распространить это на весь фронт. "В конце концов, частотность бомбардировки значительно упала, и количество погибших соответственно уменьшилось", - заявил Пристайко.

Вместе с тем, он отверг предположения, что конфликт на Донбассе будет прекращен за счет уступок в вопросе украинских территорий.

"Мы не сдадим украинской территории и сообщили россиянам о наших красных линиях. Поэтому не позволим, чтобы Россия зафиксировала свое господство на частях украинской территории, как например, это произошло в Молдове с Приднестровьем. Мы хотим вернуть наших граждан. И если это не является возможным, нам нужно будет прибегнуть к другим средствам, о которых сейчас говорить еще рано", - заявил Пристайко.

Как сообщала "Страна", по данным источников, на встрече в Минске 18 сентября члены Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обсудят перспективу обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой в формате "всех установленных на всех установленных".

Накануне, 17 сентября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко по телефону поговорил с госсекретарем США.