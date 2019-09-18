Генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского рассматривают как возможного главу "Укрзализныци". Об этом "Стране" сообщил источник в правительстве.

Игорь Смелянский. Фото: politeka.net

Напомним, на пост главы "Укрпочты" Игорь Смелянский был назначен в апреле 2016 года. Сейчас топ-менеджеру 43 года. У него за плечами дипломы бухгалтера-аудитора и юриста. До того, как он сел в кресло госслужащего, Смелянский был директором по слиянию и поглощению международного банка "Промсвязьбанк" и одновременно - председателем совета директоров еще трех банков. В 2010-2011 гг. руководил слиянием и поглощением банком ПУМБ "Донгорбанка". В 2014 году вернулся в ПУМБ, чтобы помочь со слиянием с банком "Ренессанс Кредит".

Как ранее сообщалось, глава Укрпочты Смелянский проговорился, что у него кроме украинского есть еще и паспорт США и он платит налоги двум государствам.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры Украины намерены вернуть себе контроль над "Укрзализныцей", который потеряли 18 января 2017 года после утверждения Кабмином нового устава "Укразализныци".