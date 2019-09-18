В районе разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской, через который осуществляется переход с подконтрольной на неподконтрольную часть Луганской области, поставили веб-камеру. Об этом сообщает Офис президента в Telegram-канале.

Камера установлена по поручению Владимира Зеленского, она фиксирует процесс ремонта разрушенного моста, за которым теперь можно наблюдать в режиме онлайн.

"Таким образом исполнение инициативы главы государства касаемо обновления переправы будет происходить прозрачно и под общественным контролем", уточнили в пресс-службе.

На трансляции можно увидеть не только ремонтные работы, которые ведутся вокруг моста, но и то, как люди переходят линию разграничения.

Скриншот: t.me/OP_UA

Видео: YouTube/ ДМК Луганська ОДА

Напомним, в начале сентября в Станице Луганской демонтировали последнее фортификационное сооружение в районе моста.

Также у Зеленского опубликовали фото, как кладут асфальт у моста под Станицей Луганской.