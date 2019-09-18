Федеральная служба безопасности РФ пыталась завербовать экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена после того, как он прилетел в "Шереметьево" в июне 2013 года. Эту информацию подтвердил адвокат Анатолий Кучерена, передает "Интерфакс".

"Сразу после прилета его вместе с подругой из WikiLeaks в "Шереметьево" встретили. И он позже мне рассказал, что действительно спецслужбы предложили ему сотрудничество, но он отказался", - сказал Кучерена, комментируя информацию, опубликованную в книге Сноудена Permanent Record ("Постоянная запись: моя история").

На вопрос агентства, не предлагали ли ему и в дальнейшем работу на ФСБ, адвокат ответил: "Мне об этом ничего неизвестно. Эдвард все это время был достаточно откровенен со мной, он мог бы об этом сказать, но ничего такого он мне не говорил".

По его словам, косвенным доказательством того, что американец не пошел на сотрудничество с ФСБ, стал долгий и трудный процесс получения убежища в России.

"Как только мы стали обсуждать правовые вопросы и перспективы получения убежища в РФ, он мне сказал, что отказался сотрудничать со спецслужбами и спросил, как это может отразиться на процессе приобретения вида на жительство, как долго будут оформляться документы. В ответ я ему разъяснил российское законодательство и на что он может претендовать", - сказал Кучерена.

"В результате, действительно, достаточно долго шел этот процесс. Больше трех недель он находился в транзитной зоне "Шереметьево", - добавил адвокат. "Что бы кто бы ни говорил, если бы все было так радужно, если бы он был завербован, его бы выпустили на второй-третий день, и никаких трудностей не было бы. А трудности были: я никак не мог убедить миграционную службу перейти в санитарную часть транзитной зоны для того, чтобы заполнить анкету, которую заполняют для получения временного убежища, а в дальнейшем и вида на жительство", - отметил адвокат.

Касаясь информации о том, что Сноуден прибыл без каких-либо документов или материалов, которые могли бы заинтересовать российские спецслужбы, Кучерена сказал: "Действительно, он приехал сюда с пустой сумкой, ничего там не было, все секреты он оставил там, в Гонконге, передал журналистам".

Напомним, что перед отъездом из США летом 2013 года бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) и бывший контрактник ЦРУ Сноуден скачал секретные документы о программах слежки спецслужб и передал их журналистам. Сначала он выехал в Гонконг, а с 23 июня находился в аэропорту "Шереметьево", пока РФ не предоставила ему убежище.

Разоблачения Сноудена вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ США прослушивало телефонные разговоры 35 глав государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель.

В США Сноудену предъявлены обвинения в шпионаже и хищении госсобственности.

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