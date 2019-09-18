Наставник Шахтера Луиш Каштру ответил на вопросы журналистов перед стартом "горняков" в групповом этапе Лиги Чемпионов против Манчестер Сити.

Пресс-служба "черно-оранжевых" выложила пресс-конференцию коуча в своем Youtub-канале.

О предстоящей игре с чемпионами АПЛ

"Мы не станем анализировать пройденный путь в чемпионате. Предстоящий матч будет более сложным, и мы должны настроиться на него наилучшим образом".

О своём здоровье

"К сожалению, я пропустил неделю тренировок и предыдущий поединок ("триллер" против "Зари" - Ред.) из-за небольших проблем со здоровьем. Слава Богу, сейчас со мной все хорошо. Огромная благодарность медикам: доктора постарались сделать буквально все, чтобы я как можно быстрее чувствовал себя лучше".

О Тайсоне

"Проблема полностью разрешена. Он готов. Завтра вы увидите его на поле. Мы рассчитываем на Тайсона так же, как и на всех остальных футболистов".

О поддержке на расстоянии

"Есть некоторые факторы, которые просто невозможно поменять. Конечно, если посмотреть в прошлое, то каждый матч Шахтера в среднем на Донбасс Арене посещало около 35 тысяч болельщиков. У нас великолепный стадион! Там царила отличная атмосфера и было много наших болельщиков. Здесь, конечно, стадион так не заполняется. Тем не менее мы знаем, что люди продолжают поддерживать нас и на расстоянии".

"Безусловно, мы бы хотели играть у себя на родине, в Донецке, на своем стадионе, но есть вещи, которых нельзя изменить. Сейчас у нас тренировочная база в Киеве, а домашние поединки проводим в Харькове. Такова жизнь - нужно стараться с этим справляться".

О наставнике Манчестер Сити

"Пеп Гвардиола? Я знаю то, что знает абсолютно весь мир: это один из лучших тренеров мира, работающий в одном из лучших клубов мира. В лучшем чемпионате планеты. На каком уровне он находится? Ни для кого не секрет: на самом топовом, какой только может быть у тренера".

В завершении наставник "горняков" сообщил, что уже определился со стартовым составом на игру с "горожанами".

Стартовый свисток в Харькове прозвучит сегодня в 22.00

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk

Ранее появились фото с тренировки "Шахтера" в Святошино и прилёта игроков в Харьков.