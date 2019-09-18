На заседании в среду, 18 сентября, Верховная Рада приняла в целом законопроект №1025 о внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

За принятие законопроекта во втором чтении проголосовали 323 народных депутата.

Предполагается, что подсудность ВАКС должна распространяться на производства, начатые после 5 сентября 2019 года и до этой даты - однако во втором случае речь идет только о делах, которые расследовали НАБУ и САП.

Законопроект продумывался таким образом, чтобы разгрузить суд и дать ему возможность сосредоточиться на делах, касающихся топ-коррупции. Ведь в ВАКС из местных судов общей юрисдикции должно было поступить более 3 тысяч уголовных дел, из которых только по 190 досудебное расследование завершало Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, 5 сентября в Украине начал работу Высший антикоррупционный суд.