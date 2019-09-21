Какой сегодня праздник

21 сентября украинцы отмечают день изобретателя и профессиональный день фармацевта, православные отмечают Рождество Богородицы, а мировая общественность - день мира. Сегодня День ангела - у Георгия, Ивана, Марии.

Праздники в Украине

21 сентября свой профессиональный день, начиная с 1999 года, отмечают фармацевты.

Сегодня день изобретателя и рационализатора. Деятельность отечественных изобретателей регулируется Украинским институтом промышленной собственности - Укрпатентом.

Народные и церковные праздники

Православные отмечают Рождество Богородицы. По преданию, мать Иисуса Христа Мария родилась в семье престарелой супружеской пары - Иакима и Анны, которая долгое время была бездетной. Народное название праздника - Вторая Пречистая или Малая Пречистая. В этот день постятся, избегают физической работы и подают милостыню просящим. Если погода благоприятная, то осень будет теплой. Если после Малой Пречистой скот рано рвется на пастбище, то зима будет ранней.

Международные праздники

Сегодня Международный день мира. Генассамблея ООН закрепила за праздником укрепление идеалов мира, отказ от насилия и всеобщее прекращение огня.

21-го отмечают также ZeDay - неофициальный праздник нулевой эмиссии (выброса), посвященный защите окружающей среды и проблемам экологии.

Сегодня начинается Всемирная акция "Очистим планету от мусора". Впервые ее провели жители Австралии в 1999 году: люди собрались вместе, чтобы убрать мусор с пляжей у океана. С тех пор на разных континентах устраивают день сбора мусора и сортировки отходов.

21 сентября - Международный день информирования общества о болезни Альцгеймера. Впервые это нейродегенеративное заболевание подробно описал немецкий психиатр Алоис Альцгеймер. Болезнь назвают недооцененной причиной смертности среди украинцев. У больных, страдающих от болезни Альцгеймера, теряется память, ухудшается речь и координация. Они не могут самостоятельно позаботиться о себе.

Фото: ulanasuprun/facebook.com

События и даты

21 сентября жители Чернигова отмечают день города. Ему исполняется 1112 лет. Чуть меньше лет празднует Борисполь - воздушным воротам Украины 1004 года. Дрогобыч Львовской области отмечает 928-летие. Городу Славута Хмельницкой области - 385 лет. Кропивницкому - 265 лет.

В 1937 году был опубликован роман Дж. Толкина "Хоббит, или Туда и обратно".

В 1940 году во Львове открыли "Театр оперы и балета".

В 1943 году Чернигов освободили от немецко-фашистских захватчиков.

В 1999 году в Тайване произошло землетрясение, в котором погибли 2000 людей.

Сегодня 54 года исполняется известному французскому писателю Фредерику Бегбедеру, автору бестселлеров "Любовь живет три года" и "99 франков". Год назад он презентовал в Киеве свой роман "Вечная жизнь" на украинском языке.

Французский писатель Фредерик Бегбедер

Сегодня исполняется 72 года известному американскому писателю Стивену Кингу. Самыми известными киноработами по его произведениям стали "Побег из Шоушенка", "Долорес Клейборн", "Зеленая миля", телесериал "Секретные материалы", "Темная башня" и "Оно".

Король ужасов Стивен Кинг сегодня празднует День рождения

Именины

День ангела - у Георгия, Ивана и Марии.