Кабинет министров намерен запретить подачу в бумажной форме документов о приеме на работу или на конкурсы. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

"Эта мера может показаться слишком строгой. Но, во-первых, нам нужно прививать цифровую грамотность госслужащим. Во-вторых, декларации в НАПК в электронном виде все и так подают, ЭЦП у всех есть… Копии дипломов (есть реестр), информация о связанных компаниях (есть реестр), копии паспортов (есть ЭЦП), автобиография (кому она вообще нужна!) и многое другое. Трудовые книжки должны, наконец, уйти в историю", - уверен Дубилет.

По мнению Дубилета, нужно перевести в цифру весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок и увольнений, а также архив. По его оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно.

"Законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке. Это тоже будет полезно для бизнеса… Сильно упростим всю логику согласований. Блок-схемы, по которым документы "ходят" по кабинетам, упростим и сократим в три-четыре раза", - добавил Дубилет.

В планах правительства, по словам Дубилета, создать единый реестр госслужащих.

"Сейчас HR-информация рассредоточена по разным органам в самых разных форматах. Это позволит централизовать и коммуникации, и многие другие HR-аспекты", - говорится в сообщении.

По его словам, для внедрения данного механизма необходимо будет "поменять несколько законов и постановлений, а также внедрить правильное IТ".

"Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение шести-девяти месяцев", - подытожил министр.

Ранее "Страна" писала о том, что министр Дубилет распорядился прекратить закупку канцелярии с символикой Кабмина, назвав ее пустой тратой денег.

также мы сообщали, что министр Дубилет пояснил, что с 1 октября отменят не бумажный документооборот, а бумажный документообмен.