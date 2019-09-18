В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе ведется подготовка к отведению войск вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в Facebook.

Так, по словам командующего операции Объединенных сил Владимира Кравченко, задачу вести подготовку к разведению войск поставили начальником Генерального штаба ВСУ, министр обороны и президент Украины.

"Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", - отметил Владимир Кравченко.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, Зеленский рассказал, что разведение сил у Петровского и Золотого начнется в ближайшие дни.

Также мы писали, что Зеленский дал понять, что выборов на Донбассе по "формуле Штайнмайера" не будет.