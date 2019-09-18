Полиция подготовила подозрение в совершении преступления радикалу Сергею Стерненко из Одессы.

Как говорят источники "Страны" в МВД, речь идет об убийстве человека в мае 2018 года. Стерненко зарезал жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил еще одного - Александра Исайкула.

Все это время дело "пылилось" в СБУ, куда его еще при Петре Порошенко распределила Генпрокуратура. Какой процессуальный статус имел в нем Стерненко - потерпевший или свидетель - неизвестно. Однако в мае 2019 года суд постановил вернуть дело в полицию.

"Стране" стало известно, что подозрение для радикала там уже подготовили, и его можно объявлять. Однако этот финальный аккорд блокирует Генеральная прокуратура. Она пытается снова передать дело в СБУ, с которой плотно сотрудничал экс-глава одесского "Правого сектора".

С одной стороны передача радикала полиции может вскрыть неприглядную правду о работе националистов на СБУ. С другой - эта работа может быть продолжена.

"Стерненко пытается найти подходы к новому руководству СБУ, убеждая их в том, что он может быть очень полезен", - сказал источник в Службе.

То есть история со Стерненко может повториться - как и год назад, сейчас его чисто криминальное дело пытаются выбить из рук полиции и похоронить в архивах спецслужб.

И если это действительно произойдет, то будет означать, что практика вывода радикалов из-под ответственности продолжается и при новом президенте.

И это тем более удивительно, что Стерненко относится к той части радикалов, которые ориентируются на экс-президента Петра Порошенко и как раз может быть участником его попыток расшатать ситуацию в Украине. О чем на днях, кстати, говорил глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Страна" вспоминает историю Стерненко в контексте смены власти в Украине.

Убийство человека в Одессе

Фабулу этого дела "Страна" неоднократно описывала. Его детали можно прочитать в нашем материале Год делу Стерненко. Как радикал зарезал мужчину в Одессе и остался на свободе.

Напомним только, что уголовное производство было открыто после того, как 24 мая 2018 года Стерненко убил в Одессе Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула в уличной драке.

Вскоре после этого дело забрало из полиции себе следственное управление СБУ, несмотря на то, что подследственность преступлений такого рода – убийство – прерогатива полиции.

Более года производство пролежало "в столе" - никаких следственных действий СБУ не производила. Причина этому была прежде всего в том, что Сергея Стерненко активно использовали в своих интересах в департаменте СБУ "Т" - подразделении защиты национальной государственности, а попросту говоря политической охранке.

"Страна" уже публиковала детали сотрудничества националиста и спецслужб. Мы даже узнали фамилию его куратора в отделе "Т".

В мае 2019 года после вмешательства команды юристов Андрея Портнова, Печерский районный суд обязал генпрокурора определиться с подследственностью, после чего производство вернули в следствие полиции.

После этого было принято решение о назначении судебной экспертизы от прошлого года - для определения того, кто же держал нож в момент убийства Ивана Кузнецова.

Дело в том, что Стерненко поначалу признал, что нож его, а затем отказался от своих слов, заявив, что нож держал Кузнецов.

"Страна" еще в прошлом году публиковала данные экспертизы о том, что на ноже больше всего крови Стерненко. По мнению экспертов, это означает, что он получил ранение последним - то есть видимо порезал себя уже после того, как ударил ножом Исайкула и нанес смертельную рану Кузнецову.

Стерненко после смены власти

Несмотря на некую реанимацию дела против радикала, после президентских выборов он чувствовал себя достаточно вольготно.

Накануне досрочных парламентских выборов Стерненко - непременный участник всех "порохоботских" акций протеста. Например, он был на Майдане в июле, когда еще один одессит из "Правого сектора" и агент СБУ Алексей Цымбалюк избил журналиста "Страны" Влада Бовтрука.

Против Цымбалюка завели уголовное дело, в котором Стерненко его рьяно защищал.

То есть в целом порохоботы-националисты не прекратили своих деструктивных уличных акций и при Зеленском. Хотя СБУ, которая их курирует, уже подчинялась президенту.

В июле националисты с участием Стерненко блокировали телеканал NewsOne за намерение провести телемост с Россией.

А в сентябре Стерненко, Цымбалюк и С14 (также уличная "гвардия" СБУ) пришли на заседание Нацсовета по телерадиовещанию, который постановил лишить NewsOne лицензии. Там они пытались устроить потасовку с теми, кто пришел защитить канал.

При этом партия "Голос" недавно предложила Раде создать следственную комиссию по "нападению на Стерненко" - тому самому, в котором он зарезал человека.

Стерненко и Зеленский

Как видим, Стерненко активно участвует в акциях, которые устраивают близкие к Порошенко организации.

Именно националисты, которые ориентируются на экс-президента, сейчас называются в качестве основы для возможных протестных акций в интересах Порошенко - для расшатывания власти Зеленского.

При этом сам Стерненко в своих видеоблогах открыто оскорблял будущего президента Зеленского, называя его "малороссом" и "пророссийским".

Правда, недавно он начал удалять эти видео со своего канала. Но их следы остались в Телеграме радикала.

После первого тура выборов, когда Владимир Зеленский обошел Петра Порошенко, Стерненко заявил, что Зе после своей победы получит надувную булаву и поддельную печать.

В тот период националист много раз нелестно отзывался о будущем президенте. То есть фактически поддерживая Порошенко перед вторым туром.

"Иногда мне кажется, что Зеленский несет сначала то, что думает. А потом его штабисты все исправляют", - говорил он.

"Зеленский, который решил ударить по Ульяне Супрун, точно ударенный по голове", - также писал он в апреле.

После дебатов между Порошенко и Зеленским Стерненко написал, что у Зе "поврежден мозг":

Только что Зеленский решил наехать на Ульяну Супрун и остро выступил против медреформы.

Не стоит спешить с выводами и оскорблениями в его адрес. Такое поведение может указывать на то, что его не вакцинировали от какой серьезнои болезни, и она повредила ему мозг.

Лечить человека надо. И я даже знаю, какими лекарствами".

На одном из видео Стерненко называет Зе "пророссийским малороссом" (2:20). Ролик пока еще не удален из YouTube.