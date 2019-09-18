Саудовская Аравия после дрон-атаки хуситов на ее нефтеперерабатывающий завод присоединится к коалиции для обеспечения безопасности морских путей Ближнего Востока. Об этом со ссылкой на информационное агентство SPA пишет "Интерфакс".

Сообщается, что коалицию возглавляют США, а присоединение к ней Саудовской Аравии осуществляется "в поддержку региональных и международных усилий по сдерживанию и противодействию угрозам морскому судоходству и глобальной торговле". Также среди целей называется обеспечение глобальной энергетической безопасности и непрерывного притока энергоресурсов в мировую экономику и содействие поддержанию международного мира и безопасности.

Международная система морской безопасности охватывает Ормузский, Баб-эль-Мандебский проливы, Оманский и Персидский заливы. В коалицию, кроме США, входят Австралия, Бахрейн и Великобритания.

США сформировали коалицию после нападений на нефтяные танкеры, в которых американские чиновники обвиняют Иран, а также после задержания Тегераном британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Напомним, США нашли места в Иране, откуда велась атака дронов по заводу в Саудовской Аравии.

Также мы писали, что в Пентагоне решают, как ответить на атаку нефтяных предприятий в Саудовской Аравии.