Глава беларусского Минфина Максим Ермолович рассказал о перспективах перехода Беларуси и России на единую валюту. Об этом пишет "Газета".

По его словам, это произойдет нескоро. Для создания единой валюты нужно пройти несколько важных этапов в экономике.

"Мы должны сблизиться в уровне экономического развития, выработать механизмы единого рынка, а потом только говорить о единой валюте", - пояснил Ермолович.

Напомним, с января 2021 году Россия и Беларусь в рамках создания Союзного государства начнут частичное объединение экономических систем.

Как сообщалось, на днях в Кремле заявили, что программа экономической интеграции РФ и Беларуси должна быть представлена президентам двух стран до конца текущего года.

В свою очередь у Лукашенко заявили, что Россия и Беларусь пока не готовы к интеграции.

Также мы сообщали, что Лукашенко предложил Беларуси, Украине и России объединиться, чтобы провести Олимпиаду.