Министерство энергетики и окружающей среды прогнозирует, что Украина по итогам 2019 года произведет на 1,3% меньше электрической энергии, чем в прошлом году. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, обновленный министерством прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергосистемы свидетельствует о том, что Украина в 2019 году произведет 157,202 миллиарда килоВатт-час.

При этом атомными электростанциями будет произведено 82,153 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 2,7% (на 2,245 млрд кВт-ч) меньше, чем годом ранее. Производство тепловых электростанций останется на уровне прошлого года (снижение 0,01% - до 47,788 млрд кВт-ч), а теплоэлектроцентралей и когенерационных установок вырастет на 5% - до 11,561 млрд кВт-ч.

Производство гидро- и гидроаккумулирующих станций прогнозируется на уровне 8,315 млрд кВт-ч (-30% к 2018 году), блок-станций - на уровне 1,666 млрд кВт-ч (+10,8%). Производство возобновляемых источников энергии увеличится в 2,1 раза - до 5,719 млрд кВт-ч.

Экспорт Украиной электроэнергии прогнозируется на уровне 5,832 млрд кВт-ч, что на 5,4% меньше фактического показателя 2018 года.

Так, поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии уменьшатся на 2,3% (на 88 млн кВт-ч) - до 3,712 млрд кВт-ч, в Польшу - на 4,7% (на 66 млн кВт-ч) - до 1,344 млрд кВт-ч, в Молдову - на 18,8% (на 180 млн кВт-ч) - до 776 млн кВт-ч.

Импорт электрической энергии в Украину, который стал доступен для страны после запуска с 1 июля новой оптовой модели рынка, составит 1,488 млрд кВт-ч.

Напомним, рост тарифов на электроэнергию для промышленности может вызвать скачок потребительских цен.

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