В Ивано-Франковской области на горе Поп Иван в среду, 18 сентября, начался небольшой снегопад. Как сообщается в соцсети на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста, температура воздуха на горе опустилась до ноля градусов и падает мелкий снег.

"На 08:00 18.09.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный, юго-западный, 5-6 м/с. Температура воздуха 0°С. Падает мелкий снег", - говорится в сообщении.

Также Черногорский горный поисково-спасательный пост опубликовал фото первого снега.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в августе на Австралию обрушились снегопады, кенгуру скакали по сугробам.

Также мы сообщали, что в Карпатах в середине июля температура опустилась до +3 и выпал снег.